團洲垸滯水逾2億立方米 料排17天
【本報綜合報道】湖南省岳陽市華容縣洞庭湖一線堤防缺口周一晚上完成合龍後，華容縣團洲垸內滯留水量約2.1億立方米，相當於15個西湖的蓄水量。
過快或損堤防
為了讓垸內居民生產生活恢復正常，便需要將水排走。長江設計集團有限公司水利規劃院院長要威預計，17天左右才可排完。
要威表示，為了減輕錢團間堤的防洪壓力，需要盡快降低垸內水位，將澇水排出，但退水過快可能會對堤防安全造成影響。因此，他建議水位日降幅不超過30厘米。按照團洲垸50平方公里面積計算，每天排水量約1,500萬立方米，可利用藕池河東支左堤和東洞庭湖堤17.2公里的臨水堤防，調動移動式排水設備排水。
要威又指出，團洲垸地形呈兩邊高、中間低的特點，排水初期17.2公里堤防都可以同時向外排水。
隨着水位降低，部分堤防後面地勢較高的堤段將會裸露，該部分堤段便無法繼續排水。這段時間大概需要12天左右，測算排水量大約1.64億立方米。隨後其餘堤段繼續排水，約需5天時間將垸內澇水排出。
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