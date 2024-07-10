團洲垸滯水逾2億立方米 料排17天

要威表示，為了減輕錢團間堤的防洪壓力，需要盡快降低垸內水位，將澇水排出，但退水過快可能會對堤防安全造成影響。因此，他建議水位日降幅不超過30厘米。按照團洲垸50平方公里面積計算，每天排水量約1,500萬立方米，可利用藕池河東支左堤和東洞庭湖堤17.2公里的臨水堤防，調動移動式排水設備排水。