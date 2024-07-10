缺口完成封堵 洞庭湖排澇

九峰水庫現險情 多地民眾疏散 湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上周五決堤後，各方搶險救援力量全日不停封堵缺口，在決堤近77小時後周一晚上缺口終合龍。至昨日，當局調集排澇設備抽排洪水，排澇所需的各類潛水、電泵等相關設施陸續運送到團洲垸大堤，在缺口附近的排澇點展開排澇工作。團洲垸與錢南垸之間的堤防昨日上午發生管湧險情，陸軍第74集團軍官兵緊急處置。平江縣九峰水庫亦出現險情，岳陽市防指要求三江鎮、大荊鎮、長樂鎮、羅江鎮立即安排受影響民眾疏散至安全區域。

促加快築牢第三道防線 封堵缺口後，水利部滾動會商研判後期風險，洞庭湖堤防、藕池河堤以及錢團間堤長時間高水位臨水，易發生管湧、散浸、脫坡等險情。針對可能存在的風險，水利部作出專門部署，包括繼續加強堤防巡查防守，尤其要高度關注缺口封堵段、薄弱堤段、險工險段、堤後池塘等；妥善做好疏散災民安置管理；加快築牢第三道防線；統籌考慮排水時長和堤防安全，精細控制水位變幅，防止水位下降過快造成堤防險情；並充分發揮水利專業技術人員的作用。

湖南省上月中起遭受近20天暴雨，為該省1961年以來暴雨之最。受上游持續降雨影響，洞庭湖今年第一號洪水上月30日形成，作為長江流域最重要的洪水調蓄湖泊之一，其進入汛期後水位長時間居高不下。位於華容縣東南部的團洲鄉，全垸有20.8公里一線防洪大堤，是華容縣的第一道屏障。作為錢糧湖蓄洪垸的一部分，屬重要蓄洪堤垸。洪水侵襲之下，團洲垸洞庭湖一線堤防缺口最長達226米，被淹浸面積逾47平方公里，7,680人緊急疏散。

在團洲垸大堤出現缺口後，團洲垸與錢南垸之間的堤防便成為保障錢糧湖大堤安全的第二道防線。專家表示，一旦第二道防線失守，洪水就會沖向有8萬居民的錢南垸。

發現散浸急處置暫受控 無人機周一上午10時巡堤時，在錢團間堤發現散浸，武警官兵、消防救援和當地民兵等約400人緊急出動趕到現場，經過兩個多小時處置，基本控制險情。湖南消防救援隊伍排澇專業編隊昨日早上前往團洲垸洞庭湖一線堤壩，開始第一批抽排積水，加快恢復生產生活秩序。國家消防救援局調派湖北、重慶、貴州三地消防救援力量實施跨省區增援，將於同日上午全部抵達現場。本報綜合報道