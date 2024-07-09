歐洲求和訪烏俄 大戰或終將可免

匈牙利總理歐爾班在該國當上歐盟輪值主席國後出訪烏克蘭，繼而訪問俄羅斯，與普京會面。前者是循歐盟的慣例，沒有引起爭議，只令人懷疑歐爾班是否改變了對烏克蘭政權的異議。因為在此之前，匈牙利以一票反對歐盟對烏克蘭的援助，歐盟援烏的66億歐元項目便因他的反對沒法執行。

歐爾班出訪俄羅斯則引起歐盟內部震怒，以歐盟主席國身份訪俄，與歐盟一直制裁及仇視俄羅斯的立場相反。歐盟總部的領導人和外交政策主管公開指斥歐爾班不代表歐盟，甚至有聲音要革退歐爾班。後者實際是不可行，輪值主席國制度是歐盟法制的基石，不能因人或因政治而可隨便更替。歐爾班的說法是他同時訪問烏俄是為了促成兩國和談，這應是歐盟應努力的方向，不是盲目的堅持戰爭。

民心不滿 衝擊政治 歐爾班此舉應該在已開始分裂的對烏政策再加衝擊。一方面，烏戰拖延，對歐盟經濟打擊巨大，特別是因對俄羅斯的全面脫鈎和敵對，歐洲民間不滿日深，且已逐步反映在各國的政治選舉結果上。另一方面，個別成員國家，在匈牙利以外，如斯洛伐克等已開始公開對援烏抗議。近來歐洲的選舉，包括歐洲議會選舉、法國國會選舉等，選民的選擇多是對歐盟、對歐盟的援烏政策不同意的政黨，不分左右。歐爾班亦聯合奧地利等政黨，在歐洲議會裏組織政治聯盟。

歐盟內外反對烏戰，要求和談和解，不讓戰爭延長的勢力正在擴大。歐爾班以歐盟輪值主席國的身份，打破歐盟的禁忌，到烏克蘭和俄羅斯勸和，應會引發歐盟政治與社會呼應的傾向。今年往後歐盟還有多場選舉，可讓社會民意表達對歐盟和國別現有執政黨的援烏政策之不滿與反對。反對援烏雖然與反以色列種族主義罪行並不直接連接，但兩者同是反對當前歐盟主政勢力的政策，參與的民眾是互為影響，也互相呼應，勢力聚合起來十分巨大。在這一兩年裏戰爭若不止，這將進一步成為強大的政治力量，推翻建制。以法國為例，其他國家亦然。建制的中間派不得不調整政策以應對政治潮流的轉變，反戰的聲勢會更大。

匈牙利以小國策動，反映歐盟體制的合理性，政治不能由大國壟斷，更不能由大國的建制勾結來壟斷。歐爾班跟着訪問中國，正是引進中國來促成烏克蘭和談，成功與否都對歐洲政治有所衝擊。

研究院院長 陳文鴻