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領養大會助貓咪找新家
中國江蘇省南京一個購物商場周日舉行「貓咪領養大會」，為當地救助機構收容的近百隻流浪貓咪尋找新家，吸引不少民眾帶上自己的寵物貓到場，物色新家庭成員。有寵物貓伏在主人肩上東張西望，似乎在為自己尋找投契的玩伴。有一隻待領養的白色小貓表現相當積極，露出萌樣，凝望着籠外發出輕輕叫聲，眼神充滿渴望。
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