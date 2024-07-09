愛寶樂園賀孖生熊貓一歲生日

【本報綜合報道】在南韓出世的大熊貓雙胞胎「睿寶」和「輝寶」本月迎來一歲生日，愛寶樂園周日為牠們舉辦慶祝活動，與粉絲們一同慶祝。

睿寶抓槓鈴輝寶抓咪 愛寶樂園邀請60多名粉絲參加活動，飼養員為「睿寶」和「輝寶」準備了木製汽車和由竹子、窩窩頭、紅蘿蔔製成的大型蛋糕。

抓周儀式是活動的一大重點，愛寶樂園為兩隻熊貓寶寶準備了用竹子製成的5種抓周道具，包括代表智慧的毛筆、代表名譽的法錘、代表才能的球、象徵人氣的咪高峰、象徵健康的槓鈴。「睿寶」抓下槓鈴，「輝寶」則抓下咪高峰。此前，愛寶樂園上周一起舉行抓周結果預測活動，吸引兩萬多人參加，民眾預測「睿寶」和「輝寶」分別抓毛筆和球。

「睿寶」和「輝寶」是旅韓大熊貓夫婦「樂寶」和「愛寶」於2023年7月7日在韓誕下的雙胞胎，同時也是在韓誕生的第一隻大熊貓「福寶」的妹妹。

由於「寶家族」都是出生在7月份，愛寶樂園於本月1日至下月4日舉行「寶家族生日慶典」活動。