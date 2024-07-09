日菲簽互惠准入協定

【本報綜合報道】印太局勢緊張之際，日本和菲律賓政府昨日簽署《互惠准入協定》，容許日本自衞隊與菲律賓軍隊進入彼此領土，參與軍事演習和救災等任務。外界預計，日本的軍事存在可幫助菲律賓對抗中國在南海的影響力。

菲律賓和日本在馬尼拉舉行外交和國防部長會談，日本外相上川陽子與菲律賓防長特奧多羅，在菲律賓總統小馬可斯見證下簽署協定。協定為兩國建立框架促進軍事合作，簡化兩國部隊和裝備往來手續，它將在日菲立法機構通過後生效，是日本首次與亞洲國家簽署同類協定。

日菲是美國亞洲親密盟友，過去均在海洋主權爭端對中國採取強硬立場，中日在東海的主權爭議包括釣魚島，中菲南海主權爭議包括南沙群島仁愛礁等。中菲船隻上月在仁愛礁爭議海域對峙和衝突，導致一名菲律賓士兵受傷，日本當時表態支持菲律賓，對中方行動表示嚴重關切。

華指摘菲坐灘艦 損害珊瑚礁生態 另外，中國自然資源部昨日發表科學考察報告，指摘菲律賓軍艦非法坐灘南沙群島仁愛礁長達25年，已嚴重損害珊瑚礁生態系統多樣性、穩定性和持續性，應該消除污染源避免繼續危害珊瑚礁。