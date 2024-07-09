俄導彈襲烏多地 至少27死百傷
【本報綜合報道】烏克蘭首都基輔及多個城市周一受到俄羅斯導彈攻擊，多地傳出爆炸聲，造成至少27死，逾百人傷。
導彈於上午10點左右進入烏克蘭領空，朝多個方向飛行，除基輔外，第聶伯羅、克拉馬托爾斯克等地亦受擊。導彈碎片落在基輔市內多個地區，全市大量建築遭到破壞，包括民宅以及一間兒童醫療機構，市長克里琴科敦促市民留在防空洞內避難。有傳媒指，受創的兒童醫療機構是烏克蘭最大的兒童醫療中心。
盼獲西方潛艇強化黑海軍力
另外，烏克蘭海軍司令內日帕帕表示，希望獲得西方潛艇強化烏克蘭在黑海的軍事能力。內日帕帕接受烏克蘭記者莫塞丘克（Natalya Moseychuk）的採訪片段上周六播出，他指部署潛艇可從戰略上改善烏克蘭在黑海的地位。內日帕帕稱潛艇是必須，它應該成為烏克蘭海軍一部分。惟烏克蘭不需要大型潛艇，因為它們在黑海毫無用處。內日帕帕認為，潛艇只部署在敖德薩不會發揮作用，應該把潛艇隊分散到整個黑海，並利用整個海域。他補充道，希望烏克蘭能從一個沿海國家變成一個海上強國。
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