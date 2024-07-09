俄導彈襲烏多地 至少27死百傷

盼獲西方潛艇強化黑海軍力

另外，烏克蘭海軍司令內日帕帕表示，希望獲得西方潛艇強化烏克蘭在黑海的軍事能力。內日帕帕接受烏克蘭記者莫塞丘克（Natalya Moseychuk）的採訪片段上周六播出，他指部署潛艇可從戰略上改善烏克蘭在黑海的地位。內日帕帕稱潛艇是必須，它應該成為烏克蘭海軍一部分。惟烏克蘭不需要大型潛艇，因為它們在黑海毫無用處。內日帕帕認為，潛艇只部署在敖德薩不會發揮作用，應該把潛艇隊分散到整個黑海，並利用整個海域。他補充道，希望烏克蘭能從一個沿海國家變成一個海上強國。