匈總理訪京談俄烏 中方提3原則降溫

匈牙利總理歐爾班周一到訪北京，在釣魚台國賓館與中方會面，重點對俄烏戰事進行深入溝通。歐爾班闡述了近日訪問烏克蘭和俄羅斯的情況，中方則強調早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益，目前的重點在於遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。

中歐沒有根本利益衝突 歐爾班在社交網「X」公布訪華消息，寫道「和平任務3.0」，附上他乘匈牙利空軍專機抵達北京機場的相片，可見中國外交部副部長華春瑩到場迎接他，他之後到釣魚台國賓館與中方開會。中方祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國，強調中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該維持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。

雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推動雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。中方希望匈牙利作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

歐爾班表示，面對當前動盪不安的國際情勢，中國不僅熱愛和平，也提出了一系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈牙利高度讚賞和重視中方的作用和影響，願與中方密切戰略溝通協作。匈牙利主張加強對華合作，反對搞「小圈」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。

中方指出，國際社會要為俄烏恢復直接對話談判創造條件、提供協助，只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能盡早出現停火曙光。中國一直以自己的方式積極勸和促談，鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的，中方願同匈牙利及有關各方繼續保持溝通。

匈牙利早前成為歐盟輪值主席國後，歐爾班立即展開「和平任務」，先後到訪烏克蘭和俄羅斯，斡旋兩國停火。

他早前透露，在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面時提出了快速停火建議，惟澤連斯基不太喜歡提案。他之後轉往莫斯科會見俄羅斯總統普京，普京重申願意透過談判解決敵對行動，但指出烏克蘭領導人似乎致力於發動戰爭直到最後。

烏總統顧問批評歐爾班 歐爾班立場親俄，他訪俄一事在歐盟備受爭議，烏克蘭總統顧問波多利亞克上周六亦不點名批評歐爾班，指任何認真對待調解的國家都不會公開發表平庸言論，當他們說「我們支持立即停火」時，這表明他們還沒有準備好執行調解任務，大型戰爭需要不同方法處理。

歐爾班結束訪華行程後將飛往美國華盛頓，並出席為期兩天的北約峰會，料將討論烏克蘭問題。本報綜合報道