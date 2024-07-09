中間派得票勝預期 仍打擊馬克龍

【本報綜合報道】馬克龍領導的中間派聯盟在國民議會次輪投票得票居次，好過預期。惟分析認為，中間派聯盟議席大減仍然是沉重打擊，而極右翼國民聯盟繼續保持最大反對派地位，或會繼續重點打擊馬克龍的政治聲望，及左右2027年總統選舉結果。

2017年有350議席 馬克龍自2017年當選總統以來，中間派聯盟議席數量已從當時的350席減至2022年的245席，失去絕對多數議席，今次選舉更失去最大黨地位。報道指，馬克龍選前曾私下認為中間派聯盟可贏回絕對多數席位，結果卻大失所望。法國總統府消息人士堅稱，馬克龍認為他的政治豪賭已見成效，準備與中左翼和中右翼合作組成多數派。

惟領導左翼聯盟勝出選舉的「不屈的法蘭西」黨魁梅朗雄已要求馬克龍辭職，拒絕妥協，令馬克龍未來兩年施政舉步維艱，執政能力將進一步受質疑。此外，馬克龍父親日前透露兒子希望通過讓國民聯盟上台，讓它在下屆總統選舉前暴露缺乏執政能力；如今國民聯盟卻能作為反對派，繼續大肆批評政府。