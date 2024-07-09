梅朗雄有望成為新總理 對外撐俄 倡法退出北約

【本報綜合報道】極左翼政黨「不屈的法蘭西」黨魁梅朗雄，周日帶領左翼聯盟「新人民陣線」爆冷贏得國民議會最多議席，甚至有望成為總理。他被稱為「法國版郝爾彬（英國工黨前黨魁）」，對外支持俄羅斯接管克里米亞半島，建議法國退出北約，又強烈批評以色列在加薩戰爭的行為。

上次總統大選首輪排第三 現年72歲的梅朗雄生於摩洛哥丹吉爾，1962年隨家人移居法國，在弗朗什-孔泰大學攻讀哲學，1976年加入法國社會黨，2000年短暫擔任職業培訓部長。他2008年離開社會黨，認為社會黨立場不夠左傾，國家需要左翼的另一種聲音，並於2016年創立「不屈的法蘭西」，成功贏得年輕選民支持，在2022年法國總統大選首輪得票排第三。

梅朗雄自稱民粹主義者，定位自己是人民一員、激進和反建制。專家指梅朗雄一直嚴厲指摘歐盟本質上是富人俱樂部，又批評全球化等問題，支持俄羅斯總統普京，有少許反對烏克蘭問題達成共識，又認為北約是美國帝國主義延伸。雖梅朗雄光譜定位是極左，立場實際與中間派和中左翼非常對立。