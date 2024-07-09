法大選 馬克龍與左翼聯手得逞 成功阻極右執政

所屬中間派僅排第二 個人去留未定案 法國國民議會選舉次輪投票周日晚結束，總統馬克龍與左翼組成「共和陣線」壓制極右翼國民聯盟的策略奏效，左翼聯盟「新人民陣線」出乎意料獲得最多席位，但未能取得過半議席；馬克龍領導的中間派聯盟「同在」成為第二大黨，但失去多數優勢；瑪琳勒龐領導的國民聯盟則大熱倒灶只得第三。屬中間派陣營的總理阿塔爾昨日請辭；極左翼「不屈的法蘭西」黨魁梅朗雄拒絕與馬克龍達成任何協議，揚言左翼「已準備好執政」。

200左中候選人退選成關鍵 國民議會共有577個議席，票站調查推測新人民陣線在第二輪投票中贏得180至215席；馬克龍的中間派取得150至180席；極右的國民聯盟只有120至150席。上周日舉行的首輪投票僅誕生76名議員，絕大部分來自極右或極左政黨。左翼及中間派超過200名候選人隨後主動退選，期望集中票源對抗極右勢力抬頭。

梅朗雄拒絕與馬克龍達協議 梅朗雄表示，結果令大多數法國人鬆一大口氣，但馬克龍敗局已定，需邀請新人民陣線籌組新政府，強調新人民陣線只會實施自己的計劃，拒絕與馬克龍達成任何協議，亦不會接受與其他派別談判。愛麗榭宮表示，馬克龍會等待公布全部議席後，再作決定。國民聯盟主席巴爾代拉批評馬克龍把法國推向不確定及不穩定，瑪琳勒龐則指沒有政黨能在國民議會中獲得多數席位，法國會陷入僵局，國民聯盟的勢頭正在上升，未來必定會成為多數黨。

新人民陣線是法國一個泛左翼選舉聯盟，於今年6月10日舉行的歐洲議會選舉中極右翼勢力崛起的背景下成立，目的是應對法國國民議會選舉。聯盟由多個左翼政黨組成，包括生態主義者—歐洲生態綠黨、不屈的法蘭西、法國共產黨、社會黨等。

國民議會或由取得最多數席位的左翼陣營聯合執政，但由於沒有單一政黨取得絕對多數地位，料出現懸峙議會局面。分析指，馬克龍領導的中間派陣營由議會第一大勢力萎縮，但沒有讓極右翼取而代之，最終取得的議席甚至多過極右，反映馬克龍並不是外界於選前所想的輸家，而他的策略在某程度上奏效。

德西支持結果 避免極右當權 歐洲多國對法國選舉結果表示滿意。德國總理紹爾茨領導的社會民主黨稱，法國選舉避免了最壞的結果，儘管馬克龍政權被削弱，但是相信法國中間派仍能起到核心作用。西班牙首相桑切斯讚揚法國成功拒絕極右翼，指西法兩國都拒絕背棄權利和自由的勢力。本報綜合報道