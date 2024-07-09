破網售盜版書集團 逮4人

油墨刺鼻 紙質差劣

舉報人張先生表示，他在某網購平台找了一家圖書網店下單，到貨發現質量問題投訴維權後，在同一平台又搜尋了另一家網店，誰知再次買到質量差劣的書籍。警方發現，盜版書籍不僅油墨味異常刺鼻，所用紙張品質也很差，根本無法作為教材教輔書寫記錄。受害人除了個人買家外，還有教育訓練機構。以高姓男子為首的犯罪嫌疑人從2021年3月開始，透過某網購平台註冊多家網店銷售盜版外語教輔書籍和少兒圖書。疑犯落網後對銷售盜版書籍的行為供認不諱，高男指銷售的盜版書籍往往是建議零售價七成，而其實際成本不到三成。