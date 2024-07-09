老夫婦遺產逾百萬元 16載養子判無繼承權

以孫子名義入戶 無向縣級以上登記 貴州省貴陽市一對七旬夫婦早年收養一名父母雙亡的男童，以孫子名義入戶。老夫婦去世後留下房產、存款、撫恤金共100多萬元人民幣（約109萬港元），但未留遺囑。貴陽市中級人民法院早前二審裁定，老夫婦收養男童16年，但一直沒向縣級以上民政部門登記，因此收養關係不成立，裁定不享有合法繼承權。

30歲原告郭甲（化名）10歲時因父母雙亡成為孤兒，身世引起各方關注，後來由郭姓老夫婦收養。兩夫婦本來育有一名女兒郭乙（化名），她比郭甲大29歲。兩夫婦因女兒結婚搬走感到孤獨，於是收養原本姓王的郭甲。郭甲稱，2021年2月和9月兩老相繼離世後，郭乙便將二人名下財產轉移至自己名下，還要求他搬走。

郭甲去年11月對郭乙提起訴訟。郭乙在庭審中辯稱，父母與郭甲並沒有形成合法有效的收養關係，郭甲並非她父母的合法繼承人，無權分割遺產，她才是父母唯一的第一順位繼承人。今年1月，貴陽南明區法院一審駁回郭甲的訴訟請求後。今年6月，貴陽中院再駁回上訴，維持原裁定。

以「酌定分配」再起訴訟 郭甲將再次發起訴訟，希望能以非繼承人、「酌定分配」方式，分得一定比例遺產。郭甲代理律師則認為，民法典規定「對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人，或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人，可以分給適當的遺產」，他們將據此另案起訴。本報綜合報道