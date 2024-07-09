湖南人大前副主任被雙開

彭國甫

【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站周日發消息稱，中央紀委國家監委對湖南省人大常委會前黨組成員、副主任彭國甫因嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。

涉數據造假 家族式腐敗 經中央紀委國家監委調查，彭國甫宣揚個人「政績」，撈取政治資本，政績觀扭曲，違規舉債、虛假化債，大搞統計造假、數據造假，結交政治騙子，在領導幹部利用職權和影響力為親友牟利專項整治中搞虛假整改。他同時搞形式主義、享樂主義；在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；道德淪喪，搞權色、錢色交易；對家人不管不教，大搞「家族式」腐敗；利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

彭國甫嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，除了決定給予其雙開處分，同時終止他的湖南省第十二次黨代會代表資格，收繳違紀違法所得，把涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。