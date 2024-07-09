內蒙古搗詐騙洗錢團夥 涉近4億

豐鎮公安局今年接獲外省核查線索後得悉，當地一間勞務公司出現對公帳戶異常，且有短時間內大量資金快進快出情況，於是成立專案組偵辦，並調取該公司上下游資金帳戶流水，研判分析資金，最終發現該對公帳戶資金大額集中轉至下游對公帳戶及個人帳戶之中，疑為上游違法資金提供洗錢通道，例如帳戶交易特徵呈現分散轉入、大額轉出狀況，且交易帳戶涉及多省市及多間銀行。