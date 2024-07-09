內蒙古搗詐騙洗錢團夥 涉近4億
【本報綜合報道】內蒙古自治區烏蘭察布豐鎮市公安局周日公布，當地警方近日摧毀一個特大涉詐洗錢犯罪團夥，破獲涉案流水超過3.67億元人民幣（約3.97億港元）特大洗錢案。警方暫未公布逮捕涉案人員數字，僅指已查獲洗錢犯罪團夥主犯。
豐鎮公安局今年接獲外省核查線索後得悉，當地一間勞務公司出現對公帳戶異常，且有短時間內大量資金快進快出情況，於是成立專案組偵辦，並調取該公司上下游資金帳戶流水，研判分析資金，最終發現該對公帳戶資金大額集中轉至下游對公帳戶及個人帳戶之中，疑為上游違法資金提供洗錢通道，例如帳戶交易特徵呈現分散轉入、大額轉出狀況，且交易帳戶涉及多省市及多間銀行。
7省市區8集團犯案
專案組最終發現一個為非法集資、詐騙及傳銷等違法資金提供洗錢通道犯罪團夥，涉及內蒙古、上海、湖北、寧夏、新疆、廣西、廣東等7個省市區，涉及8個洗錢集團。專案組另調查發現以劉××為首洗錢犯罪團夥分別藏匿在湖北及廣東等地，隨後展開收網行動，最終查獲大量涉案物品及資金。
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