洞庭湖一線堤完成合龍 二號防線現險情

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上周五決堤。在昨晚10時31分，226米長的洞庭湖一線堤防決口完成合龍。惟屬第二道防線的錢團間堤堤壩發生多處管湧，在現場封堵決堤大壩的湖南武警總隊官兵和湖南岳陽軍分區民兵，第一時間趕赴現場處置。

雙向立堵 往決堤口灌石料 水利專家此前分析，洞庭湖一線堤防決堤的原因是由管湧引起，管湧是指水流通過土壤中的孔隙或裂縫，形成類似管道的水流通道，導致土壤顆粒被帶走，形成空洞，當空洞擴大到一定程度的時候，堤壩就會發生坍塌，形成決堤。錢團間堤堤壩昨天亦發生管湧，再次出現險情。

上周五深夜12時起，每小時有15、16輛泥頭車運送石料傾倒在一線堤防決口處，每小時向內推進兩、3米，搶險人員以機械化雙向立堵，以及船隻水上拋投無間斷作業，決堤口兩端已完成搶修，一艘裝滿碎石的大船前往決堤口灌注石料，以碎石和石塊聯合填埋的方式，加快封堵進度。在距離決口約9公里的第二道防線，消防、武警和民兵部隊不斷加固長超過14公里的間堤，清除在堤邊的雜草及雜物。洞庭湖水位與團洲堤防內積水水位持平，流速較緩，水文情況有利於決口合龍。

水利部長現場指導處置 國家防總副總指揮、水利部部長李國英率領工作組，一連兩日在現場指導險情處置工作，他周日指示全力執行封堵工程，宣布有關區域進入緊急防汛期，調配各種物資及力量，投入決口封堵和堤防防守工作。搶險人員亦要連續不斷高強度作業，提前制訂決口封堵完成後的排水方案，減輕垸堤防守壓力。同時要從最壞處着眼，盡快構築第三道防線，堅決防止發生次生災害。

7680民眾撤離及安置 湖南省防汛抗旱指揮部昨午舉行記者會，湖南省常務副省長張迎春表示，在險情發生後，已及時啟動人員撤離、間堤加固、決口封堵、群眾安置等工作，有7,680人安全撤離，無人傷亡，並獲妥善安置。

岳陽市已經全面組織間堤加固防守的工作，並且完成了電力架設，及時處置了7處滲漏險情，開挖導浸溝2,700米，目前間堤總體穩定。

另一方面，南部戰區空軍及陸軍周日總共派出逾1,760名官兵，連夜趕赴湖南省岳陽市執行抗洪搶險任務。此外，根據上級命令，南部戰區陸軍第74集團軍連夜出動1,000餘名官兵、120台車輛和15台工程機械，星夜馳援湖南岳陽、益陽兩地執行緊急抗洪搶險任務。本報綜合報道