台立院審選罷法修正案 藍綠再爆激烈衝突

多名綠營立委掛彩

民進黨指摘，藍營立委王鴻薇惡意攻擊綠營立委林楚茵，導致後者流血受傷。藍委徐巧芯攻擊綠委賴惠員，藍委陳玉珍也對綠委吳沛憶、王美惠、黃捷、郭昱晴施以暴力行為。吳崢表示，從現場影片顯示，王鴻薇以及國民黨立委的諸多暴力行徑，不僅超出立委的職責，更已經危及立院同仁之間的人身安全，民進黨譴責一切暴力。林楚茵上午坐在主席台椅子上，當下徐巧芯也想坐在主席台前，兩人正在溝通時，王鴻薇走過來與林發生衝突，王連續掌摑林，後來被其他綠委拉開。林事後指控，她下巴劃傷流血、臉上有掌印、耳環更被打脫。她強調立法院是論理立法的地方，並非比武競技場，為了遏止暴力行為將會提告。