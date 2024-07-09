台南市區漁會理事長 遭6槍暗殺亡

【本報綜合報道】台灣台南市區漁會理事長林士傑昨日清晨在家門外遭人近距離開槍，他身中6槍身亡，槍手逃逸。警方指出槍手是單獨犯案，已鎖定他的車輛，積極追緝。林士傑的女兒是民進黨台南市議員林依婷，她趕到殯儀館時泣不成聲，神情憔悴，面對媒體不發一言。

女兒為市議員 槍手掌握林士傑的作息時間，昨日清晨當林士傑開門走出住所把門外的狗籠移回大門口後，他的司機剛好抵達門前。此時，一名穿黑衣、戴黑帽及白色口罩的男子迅速從小巷竄出，持雙槍直接衝到林士傑面前開槍。林士傑倒地後，槍手仍持續開槍，8秒內至少開了11槍後才逃去。林士傑被送院搶救，最終不治。鑑證人員到案發現場採證，台南市警局長廖宗山及刑警大隊長張文源亦親赴現場了解，警方目前已成立專案小組。警方初步調查相信，林士傑的臉、頸、胸部三個重要部位中彈。

台媒報道，53歲的林士傑曾走過「江湖」，與地方黑幫熟稔，後來從商。2018年他代表民進黨參選南區、安平區市議員落敗，後來市長黃偉哲聘他擔任農產運銷公司總經理。2021年台南市區漁會改選，林士傑當選理事長。他曾任民進黨南市黨部執行委員，競選議員失利後讓林依婷接棒。

林依婷當過南市府副發言人，2022年參選南區、安平區議員順利當選。去年檢調偵辦正副市議長賄選案，林士傑被指把國民黨的市議員「請上車溝通」涉恐嚇，後來退出民進黨。去年1月6日他赴地檢署接受訊問後，檢方依逃亡、串證之虞聲請羈押禁見獲准。該案一審時，法院以國民黨議員沒因林士傑的言詞心生畏懼，不構成恐嚇，判他無罪；案件原定本周開庭二審。