傳台擬量產攻擊型無人機
【本報綜合報道】台媒周日引述消息報道，台軍內部評估認為美國供售的各型攻擊型無人機數量仍不足，將啟動攻擊型無人機的量產計劃，「巡飛彈」1型、2型的量產任務預計將會列入明年預算項目之一。
海鯤號有望9月海試
巡飛彈1型、2型主要是擔任單兵攻擊、基層部隊反裝甲等攻擊任務，其中1型為單兵裝備，規格近似美國無人機彈簧刀300，具有快速部署，操作方便等特性，2型的滯空時間則比1型久，可採用多聯裝的發射箱裝置，實施「群攻」作戰。獲列海空戰力提升特別預算項目的「劍翔」反輻射無人機量產計劃將在明年完成，台灣中科院仍在努力提升「劍翔」系列無人機性能，後續可望以小批量產製模式生產，並改列為一般年度預算。
另外，台灣首艘自製潛艇海鯤號建造進度良好。當地傳媒周日引述消息報道，海鯤號有望今年9月出海首次海試，明年第一季完成戰鬥系統驗證，按照計劃同年11月前交付台灣海軍。台國防部計劃撥款2,840億元新台幣（約684億港元）預算，建造7艘海鯤號後續姊妹艦。若計劃順利，台灣每隔一年半就開工建造新一艘姊妹艦，最快2026年初動工。
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