傳台擬量產攻擊型無人機

【本報綜合報道】台媒周日引述消息報道，台軍內部評估認為美國供售的各型攻擊型無人機數量仍不足，將啟動攻擊型無人機的量產計劃，「巡飛彈」1型、2型的量產任務預計將會列入明年預算項目之一。

海鯤號有望9月海試

巡飛彈1型、2型主要是擔任單兵攻擊、基層部隊反裝甲等攻擊任務，其中1型為單兵裝備，規格近似美國無人機彈簧刀300，具有快速部署，操作方便等特性，2型的滯空時間則比1型久，可採用多聯裝的發射箱裝置，實施「群攻」作戰。獲列海空戰力提升特別預算項目的「劍翔」反輻射無人機量產計劃將在明年完成，台灣中科院仍在努力提升「劍翔」系列無人機性能，後續可望以小批量產製模式生產，並改列為一般年度預算。