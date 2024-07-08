曼谷唐人街木屋惹祝融釀2傷

【本報綜合報道】泰國曼谷唐人街上周六晚上8時42分發生火災，起火地點為幾幢緊挨着建造的木屋。火警導致現場交通擠塞。

波及4攤位

晚上9時左右，大火蔓延並燒毀4個攤位。電力局工作人員趕到現場並切斷了電源，一名志願消防員因觸電昏迷，另一人因吸入濃煙窒息，兩名傷者均已送往醫院治療。