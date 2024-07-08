悉尼漢涉縱火殺子 民房內7童3不治

狠父阻鄰居消防救人爆衝突終被捕 澳洲新南威爾士省悉尼一幢民房於昨日凌晨約1時起火，造成屋內7名兒童3死4傷，警方初步調查相信案件可能是縱火殺子案，正循涉家暴的兇殺案調查，正調查起火原因，並已拘捕涉事的28歲父親，他試圖阻撓救人行動，更把孩子推回火場。

將獲救孩子推回火場 警方指，涉事房屋於凌晨起火，有鄰居試圖衝入屋救人，但遭男戶主在旁阻撓，雙方發生肢體衝突。警員接報到場後，男戶主亦阻撓警方救人。目擊者更指，救援人員試圖拯救屋內兒童時，男戶主卻把孩子推回屋內。消防部門派出逾20名消防員和6輛消防車前往救援，部分屋內人士自行疏散。

消防員進入火場後救出兩名分別兩歲和4歲的男童，之後試圖返回火場尋找第3名小孩，但因煙霧太多無法找到，最終在救熄火勢後發現一具10個月大的女嬰屍體。上述的兩歲和4歲男童在現場接受治理後送院，惟因傷重不治，其餘4名年齡分別11歲、9歲、7歲、6歲的小孩送院治療後情況穩定。

男戶主當場被捕，他因吸入濃煙和燒傷送院，目前處於人為昏迷狀態，接受治療。另外一名29歲女子也因吸入濃煙送院治理，相信她是孩子的母親，警方指她已知悉慘劇，需注射鎮靜劑。警方直指，被捕男子要為孩子的死負責，對於他們的親友而言，這是毀滅性的打擊。

鄰居表示，消防員到場後一度以為只是普通民宅失火，無意識到多名兒童受困。該名鄰居本身亦不知有孩子受困，如果知道就不會站着圍觀，而是衝入屋救人。

幸存童：父想殺我們 有獲救小童表示，自己曾與父親搏鬥並試圖救下兄弟姐妹，但打不贏他而壓在地上，他直言父親想殺了他們。本報綜合報道