法大選點票 國民聯盟料成最大黨

【本報綜合報道】法國國民議會選舉次輪投票昨日早上8時開始，部分小城鎮的票站晚上6時關閉，首都巴黎等大城市票站則於晚上8時關閉。票站關閉後將立即開始點票，初步結果陸續出爐，預料極右翼的國民聯盟將取得最多議席成為最大黨，但未能達到過半數的門檻。

由於三大政黨聯盟在上周日首輪投票拿不到100席，次輪投票選出國民議會577席中的501席。由瑪琳勒龐領導的國民聯盟在首輪投票得票最多，領先左翼聯盟新人民陣線和總統馬克龍領導的中間派陣營。面對國民聯盟來勢洶洶，逾200名左翼及中間陣營候選人在首輪投票後退選，希望集中票源阻止國民聯盟取得過半數議席。

民調未過半 或左右共治 選前民調顯示，國民聯盟將成為國民議會最大黨，雖然未能奪過半數的289席，但仍有望取下總理大位，出現總統馬克龍與總理分屬不同政黨的「左右共治」局面。

內政部長達爾馬寧上周六指，逾50名候選人和其支持者在次輪投票前遭受言論及身體攻擊，部分襲擊極度嚴重，有人受傷入院。警方加派警員在投票日警力巡邏，提防爆發暴力事件。他又透露，至少30名來自不同背景的疑犯被捕，包括極右翼候選人和左翼政客。