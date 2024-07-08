拜登受訪再度失言 民主黨急開會商議

美國總統拜登在首場總統選舉電視辯論表現失準，民主黨人勸退拜登的風潮愈演愈烈。拜登試圖挽回外界對他的信心，上周五接受電視台訪問，但聲音沙啞及答非所問。美媒指，眾議院民主黨領袖杰弗里斯周日與眾議院委員會民主黨成員召開緊急視像會議，討論拜登的競選前景。

黨內第5名眾議員籲退選 此外，明尼蘇達州眾議員克雷格（Angie Craig）上周六要求拜登退選，是民主黨內第5名公開呼籲拜登退選的眾議員，亦是首名來自搖擺選區的表態議員。她指自己非常敬重拜登，但鑑於拜登在辯論上的表現，加上事後沒有作出強而有力的回應，她認為拜登無法有效打贏選戰並擊敗前總統特朗普，呼籲拜登放棄尋求連任，讓民主黨新一代領導層出選。

另一邊廂，拜登與競選團隊全國聯合主席舉行例行會議，討論選舉策略，他要求團隊提出誠實意見。與會者形容會議坦誠及具建設性，有競選經理要求民主黨人不要公開表達對拜登選情的擔憂。拜登上周四出席一個電台節目時疑似又失言，說：「我很自豪，可以成為首位輔助非裔總統的非裔女性副總統。」外界認為他是把自己與副總統賀錦麗搞混了。

金主群傳賀錦麗競選計劃 美媒報道，民主黨金主及重要盟友團體的聊天群組中近日出現一份匿名文件，詳細說明為何支持賀錦麗取代拜登及相關競選計劃，並討論賀錦麗取代拜登參選後的可能副手人選。

文件指出，賀錦麗有重要且廣泛低估的優勢，即使賀錦麗並非最佳選項，但她是勝選的唯一選擇。有民主黨內部人士透露，已展開說服拜登立即支持賀錦麗的計劃，釋出他的黨代表票並敦促黨代表跟隨決定。賀錦麗上周六在新奧爾良出席競選活動時，避談拜登應否退選問題。

柏金遜專家近月屢赴白宮 美英傳媒上周六報道，白宮訪客紀錄顯示馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院柏金遜病權威專家坎納德（Kevin Cannard）於去年8月以來，合共進入白宮8次，其中7次是與白宮及醫院之間的聯絡官會面，今年1月17日的一次則與拜登的醫生會面。本報綜合報道