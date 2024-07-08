金日成死忌前夕 營造悼念氛圍 朝官媒強調要對金正恩高度忠誠
【本報綜合報道】北韓《勞動新聞》昨日於已故前領袖金日成死忌前夕，發文營造悼念氛圍並強調要對現任領袖金正恩高度忠誠。
金日成去世30周年
今年是金日成去世30周年，為北韓高度重視的整數年份，悼念活動規模或較往年更大。在北韓加緊推進金正恩的個人崇拜工作下，他今年是否親自參拜錦繡山太陽宮及北韓官媒的報道方式仍需觀察。《勞動新聞》指，要把偉大的金日成永遠尊奉為社會主義北韓的始祖，在鞠躬盡瘁地追隨金正恩思想的道路上，有着金日成的「千萬年永生」，能夠最完美、最出色地實現其平生夙願。
文章稱，金正恩在金日成故居用地打造高級住宅區、在錦繡山太陽宮附近修建和盛街和林興街、建造勞動黨中央幹部學校、新建蔬菜農場均是對金日成生平所願的光輝實現。朝中社同日發文介紹玉流館、人民大學習堂、九龍緞等金日成生前命名的機構、地點和產品等。
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