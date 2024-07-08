金日成死忌前夕 營造悼念氛圍 朝官媒強調要對金正恩高度忠誠

金日成去世30周年

今年是金日成去世30周年，為北韓高度重視的整數年份，悼念活動規模或較往年更大。在北韓加緊推進金正恩的個人崇拜工作下，他今年是否親自參拜錦繡山太陽宮及北韓官媒的報道方式仍需觀察。《勞動新聞》指，要把偉大的金日成永遠尊奉為社會主義北韓的始祖，在鞠躬盡瘁地追隨金正恩思想的道路上，有着金日成的「千萬年永生」，能夠最完美、最出色地實現其平生夙願。