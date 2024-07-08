兩岸國際

俄稱再佔領烏東一村莊

烏東頓涅茨克州遭俄軍猛烈轟炸。 烏東頓涅茨克州遭俄軍猛烈轟炸。
烏東頓涅茨克州遭俄軍猛烈轟炸。
【本報綜合報道】俄軍在烏克蘭戰場持續緩慢推進之際，俄軍上周六宣稱佔領烏東頓涅茨克州一個村莊。
距頓涅茨克市30公里
俄羅斯國防部指，俄軍解放了索科爾村，村莊位於頓涅茨克市西北方約30公里處。烏克蘭總參謀部表示，目前整條前線最激烈的戰鬥發生在頓涅茨克州，俄軍正試圖將烏軍逐出當地。
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