烏指戰機發射器模型 成功誘俄導彈攻擊

空軍司令展示俄方拍攝畫面解釋 烏克蘭多個軍用機場近日受到俄羅斯導彈攻擊，多架疑似蘇27、米格29戰機損毀。惟烏克蘭空軍司令奧列修克上周六表示，成功騙俄軍於上周三和上周六，發射導彈打擊偽裝成軍事目標的戰機和地對空導彈發射裝置模型。

烏軍把模型安置在烏克蘭中部城市克里維里赫和黑海港口城市敖德薩附近的一個機場。奧列修克公開俄羅斯偵察無人機拍攝的畫面，顯示俄製伊斯坎德爾導彈正在攻擊停放機場上的模型，多處爆炸起火。奧列修克指，烏克蘭空軍採取被動防禦措施，感謝所有幫助製造出高質量戰機和地對空導彈系統模型的人，讓敵人現在擁有的伊斯坎德爾導彈減少。他解釋，公開上述策略是出於例外，是為了向公眾表明並非一切都很簡單。

烏稱援助不足無法反攻 烏克蘭總統澤連斯基指，烏軍目前的實力無法發起反攻。他感謝盟友支援，但援助還是來得太慢太少，無法大量裝備部隊。烏軍本來有14個旅準備接收北約武器，但目前仍處於赤手空拳狀態。逐步就位的武器援助本來不多，其中絕大部分立即撥付在前線出現巨大損失的部隊，根本無法向預備隊撥出新裝備。澤連斯基認為，黑海力量對比發生變化，俄羅斯艦隊將永遠不會再主宰黑海。烏克蘭將在海上維護本國及其夥伴的國家利益，保護運輸路線。

羅馬尼亞F16升空戒備 烏克蘭南部上周六持續受到俄軍空襲，羅馬尼亞空軍派出兩架F16戰機，在鄰近烏克蘭的邊境城市圖爾恰戒備。參與任務的F16從第86空軍基地起飛，以防飛行物落入羅馬尼亞境內，但經過一輪搜索後沒有發現異常。本報綜合報道

俄方轟炸後發生爆炸。 奧列修克 烏軍士兵持續與俄方戰鬥。（Getty Images圖片）