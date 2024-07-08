板橋站播陸企廣告 捷運下架究責

【本報綜合報道】台灣新北市議員黃淑君上周六投訴稱，板橋轉運站廣告牆上播放大陸公司的廣告，而且捷運公司提供影片與實際播放的不同。捷運公司回應指，這是代理商品牌廣告並已下架，會追究廠商為何用不同版本影片。

播放頻率高 3分鐘一次 黃淑君近日收到民眾通知，指板橋轉運站的戶外廣告牆竟出現「福建省海佳集團股份有限公司」字樣的廣告。她到現場查看，發現廣告播放頻率非常高，大概3到5分鐘就播一次。她又質疑，捷運公司不宣傳新北市政策或活動，竟宣傳大陸公司，且廣告內容不知所云，質疑對方並無經過審核，廣告版面亂排、毫無美感，認為新北市政府對廣告把關不力。

新北捷運公司表示，板橋轉運站廣告牆及後台操作軟件是由台灣廠商製作與出資，符合相關資通安全管理指引規定；而涉事內容是代理商的品牌廣告，因廣告內容與文字造成民眾疑慮與影響觀感，已要求廣告公司下架。另針對原本影片與實際播放廣告不同，該公司已向廠商追究責任，要求對方說明情況。