鄭文燦涉貪揭混帳 辭任海基會董事長

賴清德尊重決定盼真相盡快釐清 台灣海基會董事長鄭文燦在過往桃園市長任內一宗土地開發案涉貪，上周六遭桃園地檢署拘捕後獲准保釋。海基會昨日證實上任僅一個月的鄭文燦請辭董事長，總統府尊重鄭文燦的決定，至於接任人選將依照程序妥適處理。

海基會表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。鄭文燦強調，珍惜從政的價值初心，將在司法程序中全力捍衞自身的清白。總統府發言人郭雅慧指，總統賴清德尊重鄭文燦的決定，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，盡速釐清真相。

民進黨廉政會主委邱駿彥指出，廉政會今晚將開臨時會，討論是否立案處理鄭文燦涉貪。民進黨廉政條例規定，黨員犯「貪污治罪條例」第4條至第6條，所得逾新台幣50萬元（約12.8萬港元），經調查屬實者應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

根據海基會組織章程，該會董事任期一屆3年，董事長、副董事長、董事在任期內，遇有辭職或其他原因出缺時，得由本屆董事會補選之。不過按照實例，海基會董事長一職由總統決定並宣布居多，過往主要在總統宣布人事安排後，由海基會召開董監事會或者臨時董監事會，依照政府安排選出新任董事長。

國民黨立委疑賴整肅異己 國民黨立委王鴻薇懷疑鄭文燦被捕背後是賴清德整肅異己，雙方有「瑜亮情結」，反映民進黨內鬥白熱化。鄭文燦獲桃園地方法院批准以500萬元新台幣（約128萬港元）保釋，當時是鄧姓女法官作出裁定。她的父親鄧雅文，曾在鄭文燦行政院新聞局長任內出任政風室主任，鄭文燦當選桃園市長後，鄧雅文則出任政風處長，有利益衝突之嫌。桃園地方法院回應指，鄧姓女法官是上周五晚間值班法官，案件依規定辦理。本報綜合報道