華商在菲遭撕票 追悼會北京舉行

孫靖

【本報綜合報道】中國醫療科技公司國際營銷總監夏軻孚與美國華裔商人孫靖，傳出上月在菲律賓遭綁架撕票遇害。其中孫靖的追悼會上周六在北京舉行，遺體已在菲律賓火化。孫靖案件仍有很多細節需進一步核實，包括事件是否與中間人「李娜」有關，目前沒有結論。

未知中間人是否有關 參加追悼會的孫靖好友指，現場氣氛令人悲傷，未有擺放遺體，因死者生前遭受虐待，遺體已在菲律賓火化，並沒有運回國內。孫靖的父母、孩子、親友都在追悼會現場，其父母表現較平靜，但孩子哭得令人心碎。該好友表示，大家都希望案件能盡快偵破，還死者一個公道。他又提到，在法國巴黎召開的心血管相關會議期間，曾與孫靖見面，但並沒聽說過「李娜」這個中間人，此後孫靖還赴美國紐約參加該領域的會議。

另有多名業內人士表示，看到近期媒體報道關於死者的被害經過後感到非常擔憂，同時也質疑這些細節的真實性。一名醫療器械行業資深人士認為，很多細節顯然不符合邏輯，更像是單方面的猜測和杜撰，還是要等到調查結果出來，真相才能大白天下。