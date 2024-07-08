731支隊檔案 佐證鼠疫實驗

日本關東軍司令部1940年12月2日在中國東北為731部隊設立4個支隊，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾，其中林口162支部是最大支隊，其機構設置、人員配置及編制構成與731部隊基本一致，是一支具獨立作戰能力的細菌部隊。162支部《身上申告書》共177頁，記載140名支部成員的基本資料，清晰呈現登記者從入伍到敗退回國前的活動軌迹。

研究人員發現162支部配合731部隊進行鼠疫實驗的證據，該支部衞生伍長上野滋的申告書顯示，他1945年4月在佳木斯等地完成「捕鼠作業」。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成指出，這個捕鼠作業可與以往的口述證言、口述史料相互佐證，再次證實162支隊配合731部隊進行鼠疫實驗和生產、製造鼠疫細菌武器。檔案亦揭示731部隊本部與162支部的衞生兵召集掉轉的隱蔽路徑，反映他們戰時犯罪的隱蔽性。