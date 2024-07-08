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山西煤礦透水事故 3人受困
煤礦發生透水事故，導致3人被困。
【本報綜合報道】山西太原市一座煤礦昨日發生透水事故，造成3人受困，救援工作持續。
省市縣啟應急機制
太原東山煤業李家樓煤礦1207瓦斯治理巷掘進工作面，發生透水事故。事故發生後，山西省、市、縣啟動應急處置機制，成立現場救援指揮部，調集救援人員開展救援搶險工作。
救援人員運輸設備進行搜救。
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