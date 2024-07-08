九峰水庫滲漏疏散千人 險情受控

【本報綜合報道】湖南省岳陽市華容縣洞庭湖發生決堤險情，同市的平江縣九峰水庫上周五亦出現滲漏險情。救援人員已到場搶險救援，疏散上千名民眾，水庫水位上周六晚已降至125米，險情初步得到有效控制，暫不準備大規模人口疏散。

平江縣防汛抗旱指揮部上周六指，水庫巡查負責人上周五發現大壩原有排水棱體坡腳有較大滲漏的情況，湖南省水利廳派專家到場，發現大壩98米處的涵管內有渾濁水體滲出，水質為黃色、偏冷、含沙礫。經初步分析，漏水主要來源為大壩內坡左側原塌陷隱患區滲漏至原底涵集中出流，當局認為若險情繼續發展，可能會影響下游大約2.1萬名民眾。

塌陷隱患區300噸沙石搶險 接獲險情報告後，省市縣水利專家到場開會協商，組織搶險隊伍緊急處置，包括疏散近壩沿河群眾，並通知其餘民眾做好離開準備。針對水庫方面，當局已降低水位、騰空庫容，開啟輸水隧道放水閘閥，安排設備放水，以及組織搶險隊伍修築反濾平台包裹滲水涵管等。

工作人員在塌陷隱患區搶險，準備15車沙石料合共300噸，暫已填充30噸。