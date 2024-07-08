防洪第一線 團洲垸民眾睹速浸屋頂

【本報綜合報道】湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖發生決堤，洪水淹沒房屋。村民上周六憶述，上周五收到政府疏散指令，撤離時已斷電，他們需連夜摸黑把搬得動的財物盡量轉移到堤岸另一側安全地帶。團洲垸村民目睹洪水於上周五凌晨4時至5時湧入村，很快就淹到屋頂位置。

曾歷特大洪峰淹全境 團洲垸是1977年從洞庭湖圍出來的一個區域，有20多公里防洪大堤，是華容縣近50萬畝耕地和40多萬群眾抵禦洪水的第一道屏障。1996年曾發生特大洪峰過境，導致全境遭遇洪水，對當地民眾生命財產造成嚴重影響。有年長的村民曾經歷1996年和今次的洪災，村民彭建平表示記憶猶新，今次決堤與當年相比狀況已較好，但不知今年甚麼時候能重返家園。

中共中央組織部近日印發《關於在防汛救災搶險中充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和廣大黨員先鋒模範作用的通知》。通知主要分為三部分：一、各級領導幹部要加強值守、靠前指揮，堅決扛起防汛救災搶險的政治責任；二、受災地區基層黨組織和黨員幹部要守土盡責、衝鋒在前，積極投身防汛救災搶險工作；三、各級黨委組織部門要立即行動起來、充分發揮職能作用，激勵廣大黨員幹部在防汛救災搶險中擔當作為。