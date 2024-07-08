洞庭湖決堤淹多地 斷電村民摸黑撤離

缺口封堵近百米 料需明日方完成 湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上周五決堤，缺口一度擴大至220米並淹沒47.64平方公里土地，民眾漏夜摸黑撤離。團洲垸內7,680人及時安全轉移，無一人傷亡。缺口於上周六正式開始合龍工作，截至昨日下午5時封堵缺口91.5米，預計最快明日中午12時前完成封堵。

湖南省防汛抗旱指揮部在華容縣舉行新聞發布會，中國安能集團總工程師張利榮稱，上周六已分兩個梯隊共投入350人、98台（套）裝備封堵缺口。受城陵磯水位下降影響，團洲垸積水從缺口向洞庭湖倒流，紓緩第二道堤防的壓力。

專家料由管湧引發坍塌 水利專家分析，決堤的原因是由管湧引起。管湧是指水流通過土壤中的孔隙或裂縫，形成類似管道的水流通道，導致土壤顆粒被帶走，形成空洞，當空洞擴大到一定程度的時候，堤壩就會發生坍塌，形成決堤。專家強調管湧是洞庭湖區常見的險情，由於洞庭湖區的堤防堤基多為砂卵石基礎，透水性強，在堤外河道漲水的情況下，兩邊水壓高差會在薄弱環節產生管湧。

完成電力架設 安置3224人 湖南省委副書記、省長毛偉明強調，全面落實防汛責任制，派出幹部分段把守、專人負責，加密巡查人員和頻次，做到一米一米地巡，一米一米地查，全力以赴確保「第二道防線」萬無一失。華容縣防汛抗旱指揮部發布告全縣父老鄉親書，呼籲全縣各類市場零售部門堅守良心底線，確保食品供應充足，不得哄抬物價，公安機關對趁機竊盜、哄搶、破壞和侵佔等危害人民生命財產安全的行為採取有力有效措施，依法處置。

湖南常務副省長張迎春表示，岳陽市全面組織間堤加固防守工作，已完成電力架設、迎水面清基掃障，鋪設彩條布9.6公里，及時處置7處滲漏險情，開挖導浸溝2,700米，目前間堤整體穩定。除選擇投親靠友的人員外，在華容縣職業中專等4個集中安置點共安置3,224人。各安置點均已配備充足的生活用品以及空調、電扇等防暑降溫設施，並安排醫療衞生保障，確保受災群眾有飯吃、有衣穿、有安全住處、有乾淨水喝、有病能及時醫治。

中央投2.17億援湖南江西災區 國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部調撥大量救災捐贈物資，指導支持湖南華容做好轉移群眾安置救助工作。兩部門派出救災工作組，深入華容管涌潰口洪澇災區各集中安置點，認真指導地方切實做好轉移群眾安置救助工作。國家發改委宣布，安排兩億元人民幣（約2.17億港元）中央預算內投資，支持湖南（含岳陽華容縣和平江縣）和江西受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序。本報綜合報道