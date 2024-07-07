兩岸國際

大熊貓楓濱收七夕禮物
為慶祝今日的日本七夕節，和歌山縣白濱町動物園「冒險世界」上周五向3歲的雌性大熊貓楓濱，贈送可愛的銀河造型冰塊，以及配有裝飾的小竹子。楓濱發現禮物後，隨即開始享用且愛不釋手。楓濱出生於2020年11月，是在冒險世界誕生的第17隻大熊貓。園內目前有楓濱及其23歲母親良濱等4隻大熊貓。
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