環球時興：咖啡店成創業熱選 吸客玩占卜賣彩票

咖啡店近年不但成為內地年輕人的休閒勝地，更成為創業熱門選項之一，各式主題的咖啡店不斷湧現，希望能在店內添加新穎的特色吸客，如提供法律服務，還會占卜和賣彩票，充滿創意。

內媒昨日報道，鍾律師和兩位合夥人在湖北武漢開設一間法律主題的咖啡店，設計名為「勝訴」的牛奶咖啡，主打甜蜜口感；還有名為「駁回」的深度烘焙咖啡，寓意「從頭再來」。他表示，店舖方便他和律師樓的客戶更輕鬆地洽談，並向更多人普及法律知識。

大學女老師Ashley辭去教職後，也是首先想到要開咖啡店，目前和拍檔在廣東廣州開店經營。為吸引顧客，他們嘗試提供塔羅牌占卜服務，每次收費只介乎幾十元到幾百元人民幣，成為咖啡店最大特色，除帶動生意外，也為客人提供一個發洩情緒和疏通心理的渠道。

發洩情緒疏通心理 湖北宜昌一間彩票店則與咖啡店結合的雙門面店舖更是創意無限。與友人合夥經營該店的張小刀介紹，彩票店靠銷售量賺取彩票公司的佣金，而客人中獎則由彩票公司出錢，與咖啡店無關，因此店家更希望客人中獎，這樣相當於免費喝咖啡，鼓勵客戶再次光顧。本報綜合報道