沖繩連爆美軍性侵案 日本將改善通報機制

【本報綜合報道】駐日美軍士兵在沖繩接連犯下性侵案，部分卻未有公布。日本內閣官房長官林芳正上周五表示，即使是不公開的事件，也將不視為例外，一律向沖繩縣通報；強調作為日方訊息共享存在疏漏的應對措施，將貫徹中央政府相關部門之間的聯絡。

冀與美方探討防止再發生 林芳正在記者會上表示，中央政府相關部門將展開合作，在可能的範圍內向地方政府通報訊息。因應美軍設施集中在沖繩，他指特別是沖繩，從預防美軍犯罪的角度來看需迅速探討應對措施。他又稱，通報訊息時間是事件處理完畢後，將從辦案部門經由外務省、防衞省向縣方通報，上述措施上周五起執行，已告知沖繩縣政府。

日本外務省事務次官岡野正敬同日在外務省，與美國駐日大使伊曼紐爾會晤，對美軍相關人士的性犯罪事件表示非常遺憾，希望與美方探討防止再次發生此類問題的具體對策。伊曼紐爾亦表遺憾，稱嚴重關切情況，將為辦案提供協助，讓被判有罪的人承擔責任。美方將與日本政府密切合作，並致力改善，讓美軍人員維持最高水平的行動規範。