拜登拒臨陣易帥 「僅上帝才能勸退」

稱辯論糟糕的夜晚 歸咎特朗普叫喊 美國總統拜登在首場電視辯論表現欠佳捱批，要求退選之聲不絕於耳。拜登上周五堅持繼續參選，揚言會取得勝利，並指只有上帝才能令他退選。

拜登在威斯康辛州一間中學向約300名支持者發表演說，提及上周與對手特朗普的辯論，承認不能說是他的最佳表現，又表示不少人想知道他會否繼續參選，他強調會留在選戰並再次擊敗特朗普。拜登又感謝副總統賀錦麗對他的支持。惟有到場的支持者稱，對拜登競選活動的能力感到擔憂。一群商人和市政領袖向白宮發信，促請拜登停止角逐連任。

拜登同日接受美國廣播公司（ABC）預錄專訪，形容自己在辯論當天度過一個「糟糕的夜晚」，指他當時患上重感冒且筋疲力盡，又指摘特朗普在自己發言時大聲叫喊，分散自己注意力。拜登強調無醫生要求他接受認知測試，自己每天都透過總統工作展現能力。談及輿論要求他退選，拜登說：「如果全能上帝說『喬（拜登）退選』，我就會退選。但全能上帝不會降臨。」《紐約時報》引述拜登核心圈子認為，拜登專訪表現足以讓他暫時留在總統競選。

眾議員指說法與現實脫節 拜登淡化表現不佳的說法引起部分民主黨人不滿，認為拜登的說法更顯得他與現實脫節。全國廣播公司（NBC）引述匿名民主黨眾議員形容，拜登專訪表現讓他很難過，因為拜登完全脫離現實，與真相脫節。另一名眾議員指，拜登專訪表現肯定比辯論好，但認為「我們（民主黨）還是完蛋了」。公開呼籲拜登退選的德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）則稱：「我們不是全能上帝，但拜登需要退選。」賓夕凡尼亞州參議員費特曼（John Fetterman）敦促批評拜登的黨友拿出骨氣，團結支持拜登。本報綜合報道