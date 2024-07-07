中國塔吉克發聲明 建全面戰略夥伴關係

【本報綜合報道】中國和塔吉克斯坦上周五發布關於發展新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明，雙方將不斷鞏固政治互信，加強互利合作，及時有效應對地區安全和可持續發展所面臨的挑戰與威脅。

塔方重申反對台獨 中塔一致認為，兩國全面戰略夥伴關係保持高水平，樹立鄰國關係典範。雙方重申，將堅決致力於拓展各領域合作，進一步鞏固睦鄰友好，保持密切高層往來，確保政府間、地方間和民間交往機制有效運作。塔方重申堅定不移恪守一個中國原則，反對「台獨」，雙方願繼續在涉及國家主權等核心利益問題上相互支持，並反對將人權問題政治化和搞雙重標準。

雙方將採取措施進一步擴大雙邊貿易規模，深化石油天然氣、輕工業、採礦業、化學和食品工業、建材生產、電力、關鍵礦產、新能源、交通基礎設施、通訊、衞生、製藥等領域合作，進一步提升跨境貿易便利化水平。雙方亦將就建立中國-中亞公安內務部長會晤機制問題開展合作，並採取措施加強打擊非法移民、人口販賣、洗錢和經濟犯罪合作，繼續加強在團組互訪、人員培訓、聯合反恐演訓等領域的軍事交流。