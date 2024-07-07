華出口管制軍民兩用產品 俄商不滿

【本報綜合報道】中國7月1日起對軍民兩用產品實施出口管制，俄媒指俄羅斯進口商不滿新規導致中國工業設備和機械交付困難，幾乎所有貨物都出現延遲。進口商原本期望中俄領導人日前會晤將有助解決出口問題，但如今期望落空。

中國商務部今年5月30日發布出口限制清單，涵蓋航空航天結構件和引擎製造，以及鋼鐵工業和燃氣輪機製造的相關裝備及技術。所有出口商必須先獲得商務部許可或兩用產品出口許可證。俄羅斯工業設備進口商指，以前每50個貨櫃付運，中國海關只會檢查其中1個，但新規實施後每個貨櫃都會檢查，即使貨物未列入檢查清單。

增加交付成本及價格 俄羅斯金屬產品進口商指出，更多檢查意味更多文件和海關官員負擔，以及更長處理時間，所有延誤和額外費用都將增加貨物交付成本和價格。有進口商坦言，以往大量進口商品是通過不正當手段進入俄羅斯，例如飛機零部件被當作塑膠盆運輸，或者部分貨物根本沒有申報。如果有關手段失靈，俄羅斯將損失慘重或付出更大代價。