與以方非直接談判 哈馬斯稍讓步

【本報綜合報道】以色列上周四向美國表示，批准派出談判小組繼續與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，就加薩停火及釋放被扣押人質非直接談判。英媒昨日引述巴勒斯坦官員指，哈馬斯不再要求以色列在簽署協議前承諾永久停火，並答允在首階段停火的6周內，繼續磋商永久停火。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室公布，將派出情報機關摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）率領的代表團，前往卡塔爾首都多哈繼續談判。巴尼亞早前曾單獨前往多哈與卡塔爾首相穆罕默德會面，研究哈馬斯的停火方案，之後返回以色列。內塔尼亞胡辦公室直言，雙方之間仍然存在分歧。但以方談判團隊消息人士透露，現在確實有機會達成協議。

傳協議一旦生效 真主黨亦停火 哈馬斯表示，已就停火方案向美國提交新的修訂建議，獲調解方正面回應，但仍取決於以色列的回應。據報哈馬斯亦已向其盟友黎巴嫩真主黨表示接受停火方案，有真主黨官員向英媒表示，一旦加薩停火協議生效，該組織將立即停火。