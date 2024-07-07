前衞生部長佩澤希齊揚 當選伊朗總統

屬改革派 料沿用前朝班底 伊朗總統選舉決選前天結束，前衞生部長佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，前譯佩澤什基安）擊敗核問題前首席談判代表賈利利（Saeed Jalili）。分析指出，佩澤希齊揚上台後仍需解決民怨等問題，加上本身一直孤身參選，料從前總統魯哈尼政府挑選內閣人選。

在總統選舉上月首輪投票，69歲的佩澤希齊揚得票雖已排名首位，但票數不如賈利利及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）兩名保守派總和。由於眾人得票均未過半，次輪投票由佩澤希齊揚與賈利利對壘。外界難免預期，若保守派支持者集中票源，佩澤希齊揚難免陷入苦戰。

經歷決選後，伊朗選舉委員會昨天公布，次輪投票率達到49.8%，較首輪40%為高，佩澤希齊揚及賈利利分別取得1,638萬和1,353萬張選票，兩者相差近300萬票，即代表該名前衞生部長得以接替5月墜機身亡前總統萊希，成為當地近廿年來，繼魯哈尼後第二位改革派總統。

當得悉結果後，佩澤希齊揚在網上提到總統選舉已經結束，同時代表不同派系共同努力開始，「除非得到你們陪伴、同情及信任，前方艱難之路不會一帆風順」。

或啟動重返核武協議談判 賈利利落敗後大方祝賀對手，又指佩澤希齊揚值得受尊重，須動用所有力量幫助新總統前進。早在決選舉行前，佩澤希齊揚在辯論中提到，若民眾希望改善經濟問題，並與世界建立關係，須通過各種手段解決遭受制裁問題。外界估計，佩澤希齊揚上台後或會啟動重返核武協議《聯合全面行動計劃》（JCPOA）談判。

然而，卡塔爾半島電視台指出，決選投票率僅得一半左右，理由是部分選民認為無論佩澤希齊揚抑或賈利利勝出，均不會改變伊朗現況，故抵制總統選舉，屬一種「無聲抗議」。另有專家重申，即使佩澤希齊揚上台，外交政策發言權始終掌握在最高精神領袖哈梅內伊及伊朗革命衞隊手中，恐怕不會產生重大影響。

普京盼加強兩國雙邊關係 自結果出爐後，多國領導人紛紛祝賀佩澤希齊揚勝選。俄羅斯總統普京昨天稱，他希望伊朗新總統上台將有助加強俄伊友好人民之間具有建設性雙邊關係。阿塞拜疆總統阿利耶夫則邀請佩澤希齊揚訪問當地，交換雙邊合作發展意見。本報綜合報道