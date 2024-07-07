白羅斯：烏或邊境武裝挑釁

指烏軍把爆炸品運入白國

庫普里亞紐克表示，烏軍在邊境使用無人機挑釁和示威，一再侵犯白羅斯邊界，且挑釁強度沒有減少。行動目的不僅是偵察，也是為了把爆炸物及其他設備運入白羅斯，支持潛在的破壞活動。根據庫普里亞紐克的說法，白羅斯沒有加劇邊境緊張局勢，在當前形勢下被迫採取適當措施回應。白羅斯正加強南部邊境防禦，部隊定期訓練學習反擊入侵。為了保護主要道路，總參謀部制訂調動諸兵種合成部隊，支援導彈和炮兵部隊，以及戰機的計劃。