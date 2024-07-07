俄軍官：愛國者導彈無助烏自保

謝苗諾夫指出，烏軍愈來愈頻繁使用北約國家生產的先進武器，俄軍防空部隊迅速制訂方法和調整防空系統，抗擊敵人的導彈攻擊。從烏克蘭特別軍事行動一開始，俄軍雷達站和防空導彈系統戰勤班不斷適應新威脅並完善現有機制，制訂對抗空中攻擊的新方法。防空兵在特別軍事行動期間，共摧毀超過4.2萬個空中目標，其中包括550多架飛機、180多架直升機和超過2.7萬架無人機。

稱俄全境設綜合防空網絡

謝苗諾夫透露，已在包括特別軍事行動地區的俄羅斯聯邦全境內，建立一個綜合防空網絡。世界上沒有任個一個國家的軍隊，擁有建立如此大規模防空系統的經驗。他補充道，從特別軍事行動第一天開始，為戰場和俄羅斯領土縱深目標的重要政府場所、大型行政和工業中心、平民和部隊提供防空掩護顯得尤為重要。此外，德國援助烏克蘭第3套愛國者防空導彈系統已送抵，烏克蘭總統澤連斯基表示歡迎。