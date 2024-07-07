匈總理訪俄談烏風波 普京撐全面終戰 堅拒停火

任歐盟輪值主席國 稱肩負和平使命 匈牙利總理歐爾班繼日前訪問烏克蘭後，上周五到訪俄羅斯。歐爾班在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普京會談3小時。歐爾班表示，歐洲已在烏克蘭危機陰影下生活了兩年多，現時需要和平。普京則指，俄羅斯對通過政治和外交途徑解決烏克蘭問題始終持開放態度，主張全面徹底結束衝突，不接受臨時停火。

歐爾班突然到訪莫斯科，成為自前年4月以來首位訪俄並與普京會晤的歐盟國家領導人。兩人會面後一同舉行新聞發布會，歐爾班指匈牙利把半年的歐盟輪值主席國任期視為一項和平使命。他指出，和平不會自己到來，必須通過各方努力才能實現。然而，俄烏的立場相去甚遠，必須採取許多重要步驟才能逐漸接近結束戰爭。歐爾班強調，建立聯繫是關鍵，他將繼續努力。

重申烏方必須撤出4地 普京稱，俄方始終對政治和外交解決危機持開放態度，但烏方不願和平解決問題。資助者繼續試圖把烏克蘭及其人民當作攻城錘，當作與俄羅斯對抗的犧牲品。普京續稱，基輔政權不允許停戰，因為一旦停火就沒有延長戰時狀態藉口。戰時狀態解除後烏克蘭將不得不舉行總統選舉，而澤連斯基獲勝的機會接近零。普京重申，全面結束衝突的條件是烏克蘭軍隊全面撤出頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松。

歐盟北約指匈無代表性 普京與歐爾班還討論俄羅斯與歐洲關係的前景，特別是歐洲未來安全架構的原則，普京總結會談來得合時及有益。烏克蘭外交部指，歐爾班訪俄是匈方決定，並未與烏方協調。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約已事先得知歐爾班前往莫斯科，但他以匈牙利總理身份出訪，不代表北約。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利強調歐爾班沒有獲授權訪俄，並不以任何形式代表歐盟。面對歐盟猛烈批評，歐爾班反指毫無意義的布魯塞爾官僚作風不會令烏克蘭實現和平。歐爾班承認訪俄之行沒有歐盟授權，但不能坐等戰爭和平結束。

德匈外長會晤忽然取消 德國總理紹爾茨稱，雖然匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，但歐盟的外交政策不是由歐爾班決定，誓言歐盟不會削弱對烏克蘭的支持。德國外長貝爾伯克原定周一在布達佩斯，與匈牙利外長西雅爾多會談，惟匈牙利外交部上周五突然宣布取消會談。本報綜合報道

俄羅斯武器對烏克蘭多地造成破壞。 貝爾伯克 俄烏戰事持續，民眾安全備受威脅。（Getty Images圖片） 西雅爾多