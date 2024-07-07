上海航空客機備降蘭州 復飛漏載4人

【本報綜合報道】網民上周四爆料稱，當日由上海飛往青海西寧的上海航空FM9273航班因天氣原因備降甘肅蘭州，但重新起飛時竟遺漏4名在VIP休息室等待的旅客。其中一名旅客段先生還原當日事發經過，幾經波折後，最終4人共同乘搭網約車抵達西寧。

休息室內無登機廣播 涉事航班機型為波音B737-800，原定於當日上午10時從上海浦東國際機場起飛，下午1時15分抵達西寧曹家堡機場。惟因天氣原因，航班備降蘭州中川國際機場，至傍晚時間重新起飛，最終於晚上7時14分抵達西寧。

段先生表示，當日乘搭航班飛往西寧是為了參加一個手機品牌活動，飛機起飛前已因天氣原因延誤起飛逾一小時，抵達蘭州後亦在飛機內等待大約半小時，獲機組乘務人員告知需帶行李落機等候。

段先生在VIP休息室等候，前台工作人員表示，在此等待重新起飛的消息即可。詎料數小時後再次收到消息，段先生所乘搭的航班已起飛，多名旅客同樣被遺留在機場。段先生事後才知道，原來候機大廳有登機廣播，惟休息室內聽不到；另因有旅客棄乘，段先生在內的多名旅客也被認為棄乘。段先生向航空公司客服投訴，怒斥事後並無收到對方任何反饋或歉意，認為該公司內部訊息不一致，又擅自幫旅客做決定，要求對方給予答覆。上海航空有限公司為中國東方航空集團成員，東航客服表示，暫未收到旅客被遺漏的訊息，將向上級反映。