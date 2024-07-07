延飛無冷氣 吉祥航空乘客中暑

【本報綜合報道】吉祥航空一架航班編號HO1851的客機，上周三由上海虹橋飛往廣東廣州，但出發時間延誤，部分等待時間機上未有空調，導致乘客中暑。吉祥航空上周四發布情況說明，就客艙空調效果不佳造成旅客不適深表歉意，將持續加強各環節的保障能力，提升單位溝通協調水平。

上海赴廣州 擾攘逾4句鐘 吉祥航空表示，航班原計劃上周三傍晚6時10分起飛，因天氣原因延誤至當晚7時20分，下午5時56分該航班已上客完畢。考慮到飛機一側空調製冷能力較弱，旅客在機上等待起飛期間，機組開啟飛機艙門並安排登機橋橋載空調持續為飛機供氣降溫。在接到放行指令後，飛機於當晚7時11分關閉艙門、斷開橋載空調與登機橋對接並等待推出，但受雷雨影響無法如期成行。

因客艙溫度不斷升高，吉祥航空申請登機橋、橋載空調與空調車再次對接飛機，但因當時天氣不符合地面單位作業標準而受阻。期間客艙乘務組持續為旅客提供冰水，開啟部分艙門通風，同時等待後續運行指令。天氣原因導致未能確定起飛時間，登機橋當晚7時43分再對接飛機，安排旅客下機並提供點心飲料。地面工作人員為部分出現不適症狀旅客提供協助，航班最終於當晚10時半起飛。