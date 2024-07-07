什剎海亂象紛呈 百日整治保風景

野泳野釣擾安寧 槳板三輪車違規經營 踏入暑假，北京市什剎海風景區人流近日開始激增，不少男子穿上泳褲參與多項水上運動，包括玩槳板（直立板）等。面對當地出現野泳、野釣、違規經營槳板、無牌遊商、黑三輪車營運、酒吧噪音擾民及違規攬客等問題增多，什剎海街道日前決定展開百日攻堅整治工作行動。

為創造安全、整潔、有序及優美環境，什剎海街道周一召開什剎海風景區環境秩序「百日攻堅」行動部署會，由街道工委書記陳璐及相關處級領導、區級各相關單位負責人、街道相關部門、社區及科站隊所負責人參會，街道工委副書記、辦事處主任周翔主持會議。

跨部門合作 加強執法 會議首先指出，因應當前景區環境秩序整治緊迫性及重要性，故部署《什剎海風景區環境秩序「百日攻堅」整治工作方案》。會上強調，全體幹部要嚴格執行整治工作方案，確保各項措施落到實處；要加強執法規範，加大執法力度，嚴厲打擊各類違法行為；要全力以赴做好景區環境秩序保障及城市精細化管理工作；要增強有效供給，滿足遊客多樣化需求；要充分做好宣傳工作，主動發聲，引導社會支持。

此外，會議亦要求各部門要加強協作，聯動執法，形成強大治理合力；實現訊息共享、人員投入及執法聯動運轉，確保整治行動取得實效；要以問題為導向；突出整治嚴重影響景區環境及遊客體驗環湖交通、槳板、遊商、黑車等問題。

藉AI大數據監控預警 針對新生問題，會議提到要予以重視，及時採取措施遏制發展勢頭；要創新整治舉措，發揮科技賦能的重要作用；充分利用現代科技手段，例如大數據分析、人工智能（AI）及物聯網等，精細化管理景區，實現實時監控、預警預測、快速響應等功能，提高治理效率及管理水平。

什剎海街道下一步將以零容忍、無死角、全覆蓋態度，深入推進百日攻堅行動，為區內文旅高質量發展奠定堅實基礎，全力營造更加整潔、有序風景區，為屬地居民及遊客帶來幸福感及獲得感。本報綜合報道