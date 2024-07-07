醉友落車臥馬路被輾斃 順風車司機遭遺屬索賠

【本報綜合報道】上海一名男子早前午夜開車載醉酒朋友回家，途中讓對方落車後自己便開車離開，詎料男子的朋友之後醉臥馬路遭車輾斃，死者家屬因而向男子追究責任並索賠。崇明區人民法院一審認為，男子行為純屬好意，駁回家屬全部訴訟請求。

行為屬好意 一審駁回 事發於前年10月，當日凌晨沈男看見朋友艾姓女子和趙姓男子從卡拉OK喝醉離開，便出於好心開車送兩人回家。沈男駛至趙男居所附近時，艾女表示想嘔，並與趙先生一同落車，更示意沈男自行開車離開。惟沈男離開約兩分鐘後，艾女因醉躺在路中間，遭一輛汽車收掣不及輾過致死。

交警認定，艾女在車禍中須負主要責任，肇事司機負次要責任，沈男則與事故無關。惟艾女家屬獲肇事司機賠償100萬元（人民幣‧下同，約108萬港元）後，再向沈男及卡拉OK公司代理人索賠合共逾75萬元（約80萬港元）。法官認為，經實地調查，事故路段路面平整，艾女落車地點和目的地相隔不遠，為保護善意行為人，判沈男毋須賠償。