廣東海警半年破47宗海上走私 涉額逾億 扣查39船 193人就逮

【本報綜合報道】廣東海警局今年上半年共查辦47宗涉嫌海上走私案，抓獲193人，扣查涉案總值約1.1億元（人民幣‧下同，約1.18億港元）物品。當局下一步將重點針對環港周邊、北部灣、廣東和福建交界等重點海域，整頓「三無」（無船名、船號及船舶證書）船舶。

廣東海警局表示，上半年共扣查39艘船舶，以及1,200噸凍品、5,769箱香煙、一萬噸煤炭、319噸成品油，和一批龍蝦、觀賞魚、鰻魚苗等走私品。其中走私成品油活動有所復甦，海警在潮州、揭陽、汕尾、惠州、深圳、中山、珠海、江門、陽江、湛江查獲20宗相關案件。

檢逾10萬偽劣卷煙 海警局又指，今年1月初在珠海直灣島附近海域查獲一艘走私貨船，繳獲逾10萬假冒牌註冊商標偽劣卷煙，涉案金額逾1,400萬元（約1,504萬港元）。另於3月中旬在陽江港附近海域查獲一艘走私煤炭船，涉及5,000噸走私炭，案值1,300萬元（約1,396萬港元）。